Результаты встречи Алиева и Пашиняна стали неожиданностью для Еревана

Результаты пражской встречи застали врасплох представителей верхнего эшелона власти Армении, пишет «Грапарак».

Согласно сообщению газеты, «до отбытия в столицу Чехии Никол Пашинян заверил их, что благодаря усилиям Запада и особенно США темы «коридора» в повестке переговоров более нет».

Однако, отмечает газета, вернувшись из Праги, Никол Пашинян сообщил своей команде, что Ильхам Алиев против разблокирования дорог – он настаивает именно на коридоре. Это означает, что Азербайджан может аннулировать процесс подписания мирного договора и попытаться силовым методом «прорубить» коридор, утверждает армянское издание.