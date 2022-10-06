Удар и по российским спецслужбам: Крым – снова незащищенный остров главная тема
Крымский мост был предметом гордости, его открывал лично Путин за рулем автомобиля. И вот теперь он взорван, ранним утром, в аккурат на утро после юбилея российского президента. Брошен личный вызов… Брошен жребий…
Путин еще толком не успел разобраться, куда ему девать подарки – трактор от Лукашенко и пирамиду из арбузов и дынь от Рахмона, как подоспел и подарок из Киева. Который сразу обнулил миф о технологической продвинутости российских строительных компаний и готовности Москвы отвечать на любые вызовы. Заодно – и об эффективности российских спецслужб, которым было поручено его защищать.
Мост встал. Путин поручил в связи с этим создать правительственную комиссию, власти Крыма уже отчитались, что повреждения не носят тяжелого характера и будут оперативно восстановлены – но учитывая, как российские власти умеют врать, с оптимистичными прогнозами торопиться не следует. Когда восстановят, тогда и будем говорить.
Снабжение Крыма через паромное сообщение сейчас маловероятно, поскольку, как сообщают haqqin.az хорошо информированные источники с места события, паромы, осуществлявшие перевозки до строительства моста, по большей части уже покинули акваторию. Что лишний раз показывает уровень планирования российских властей – им и в голову не пришло предусмотреть снабжение Крыма в случае диверсии.
Киев в очередной раз продемонстрировал, что с инфраструктурной точки зрения Российская Федерация намного более уязвима, чем Украина. Мост взорвали очень фотогенично, продемонстрировав миру кадры с лежащими пролетами и пламенем от горящих цистерн. Заодно показав, что спецслужбы РФ, которые должны пресекать подобные диверсии, эффективны примерно так же, как и российские генералы на полях сражений.
Причем, защита Крымского моста особых усилий и не требовала. Не буду сейчас говорить о том, какие шаги российские спецслужбы должны были предпринять в качестве первоочередных, но, поверьте, ничего экстраординарного в них не было бы. По итогам бездействия Москвы – Крым снова стал незащищенным островом. Впрочем, такова его историческая судьба – он никогда не был крепостью. Любой завоеватель мог взять его как перезрелый плод, сам падающий в руки, был бы запал.
Фарт Кремля, бывший с ним в предыдущие годы, закончился, как только наметился серьезный противник. Киев, вне всякого сомнения, рассматривает Крым и его возвращение как победную точку в войне. Запад, понятно, тоже, а российская власть такого развития событий даже не планировала. На чем и погорела, как те цистерны, что сейчас горят на мосту.
Кремль, вероятно, назначит стрелочников, на которых и переведет вину за произошедшее. Но здесь ведь как: от замены одних стрелочников на других успешности не прибавится. А вся управленческая вертикаль состоит из одинаковых «братьев по разуму». По этому принципу она собрана. Поэтому же принципу она и обречена…