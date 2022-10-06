Коллегия адвокатов и Госкомитет по делам беженцев договорились о сотрудничестве

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Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подписал меморандум о сотрудничестве с Коллегией адвокатов. Подписи под документами поставили председатель Госкомитета Ровшан Рзаев и председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров. Председатель Госкомитета сообщил, что решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане объявлено одним из приоритетных направлений социальной политики. Ведется работа в направлении улучшения жилищно-материального положения этой категории населения, повышения занятости.

Было отмечено, что проводимые в Азербайджане правовые реформы создают условия для обеспечения прав и свобод граждан на высоком уровне. Защита прав беженцев и вынужденных переселенцев, обеспечение их законных интересов является важным элементом политики государства. В результате освобождения от оккупации азербайджанских территорий созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли – с использованием прав, основанных на международных нормах. Анар Багиров в свою очередь сообщил, что защита прав беженцев и вынужденных переселенцев, являющихся уязвимыми категориями населения, занимает важное место в деятельности Коллегии. Он напомнил, что с участием членов Коллегии в нескольких населенных пунктах, где временно расселены вынужденные переселенцы, проведены мероприятия по оказанию правовой помощи. По словам Багирова, ведется целенаправленная работа по обеспечению добровольного, безопасного и достойного возвращения переселенцев в родные места.

На мероприятии была представлена презентация, посвященная пятилетней деятельности Коллегии адвокатов. После председателю Госкомитета был вручен юбилейный нагрудный знак «100-летие Коллегии адвокатов Азербайджана».