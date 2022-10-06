США нанесли удар по экономике Китая
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена 7 октября объявила о новых мерах экспортного контроля китайских товаров, которые предусматривают запрет поставок Китаю полупроводников, изготовленных с использованием американских технологий, пишет Reuters.
Правила вступили в силу немедленно. Они основаны на запрете производителям KLA Corp, Lam Research Corp, Аpplied Materials Inc и другим поставлять своё оборудование на китайские заводы, производящие микросхемы. Новые меры ограничат экспорт американского оборудования со стороны таких больших корпораций, как Nvidia и AMD.
Новые санкции могут серьезно затормозить китайскую промышленность по производству чипов и микросхем. «Это отбросит китайцев на годы назад», - сказал эксперт по технологиям и кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) аналитического центра в Вашингтоне Джим Льюис.
Помимо этого, Белый дом добавил крупнейшего китайского производителя чипов YMTC и еще 30 компаний в перечень "непроверенных" юридических лиц. Теперь их продукция не может быть проинспектирована соответствующими органами США, а следовательно, не подлежит использованию американскими компаниями.
В Китай также не будут поставлять многие микропроцессоры, которые используются в суперкомпьютерах. Это повлияет на китайские дата-центры.
Набор мер может привести к самому большому сдвигу в политике США в отношении поставок технологий в Китай с 1990-х годов.