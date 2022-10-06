США нанесли удар по экономике Китая

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена 7 октября объявила о новых мерах экспортного контроля китайских товаров, которые предусматривают запрет поставок Китаю полупроводников, изготовленных с использованием американских технологий, пишет Reuters.

Правила вступили в силу немедленно. Они основаны на запрете производителям KLA Corp, Lam Research Corp, Аpplied Materials Inc и другим поставлять своё оборудование на китайские заводы, производящие микросхемы. Новые меры ограничат экспорт американского оборудования со стороны таких больших корпораций, как Nvidia и AMD.

Новые санкции могут серьезно затормозить китайскую промышленность по производству чипов и микросхем. «Это отбросит китайцев на годы назад», - сказал эксперт по технологиям и кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) аналитического центра в Вашингтоне Джим Льюис.