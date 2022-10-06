Генерал Райан: чтобы обрушить Крымский мост, нужно несколько грузовиков взрывчатки или ракеты

Он пишет, что о точных причинах пожара и его последствиях говорить пока рано. "Несколько грузовиков или ракет/бомб смогли бы достичь этой цели, если их точно направить в нужные участки моста", - считает Райан.

Для обрушения подобного отрезка железобетонного моста необходимо большое количество взрывчатки: нескольким спецназовцам на себе принести столько невозможно . Так считает военный эксперт генерал австралийской армии в отставке Мик Райан, анализируя пожар на Крымском мосту. Его заявления приводит BBC.

Во-вторых, отмечает он, украинцам до сих пор отлично удавалось планирование операций – в частности, предшествующих их наступлению. Нынешний инцидент может быть частью плана по возвращению Крыма в краткосрочной перспективе или попыткой отвлечь российских военных, находящихся в других частях Украины, размышляет Райан.

В любом случае, для России это существенная проблема, подчеркивает эксперт. Снабжение Крыма не прервется – остаются корабли и путь через Мелитополь, но удержание Мелитополя становится для Москвы еще более важным. Если на юге теперь начнутся перемещения российских войск, это может выявить их слабые места, и украинцы увидят для себя новые возможности, пишет Райан.

В-третьих, этот инцидент – огромная победа для украинской стороны с точки зрения влияния, отмечает бывший генерал. Даже если украинцы к нему не причастны, для россиян и для всего мира это демонстрация того, что армия России не способна контролировать ни один из недавно аннексированных регионов. Россияне теперь наверняка еще активнее будут пытаться покинуть Крым, и неуверенность в президенте РФ Путине и его военных будет расти.