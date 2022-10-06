Идеальный розовый бриллиант «Williamson Pink Star» продали на аукционе в Гонконге почти за $57,5 млн, сообщают российские СМИ.

Его купил частный клиент из Флориды. Алмаз, из которого позднее огранили бриллиант, был добыт на руднике «Уильямсон» в Танзании и имеет подушкообразную форму под названием "кушон". Уникальный камень весом в 11,5 карат в начале аукциона стоил $18 млн, однако всего за полчаса его стоимость взлетела в три раза. По словам экспертов, это совершенно оправданно, потому что этот бриллиант безупречного качества.

Бриллиант фантазийного ярко-розового цвета стал вторым по стоимости драгоценным камнем, когда-либо проданным на аукционе.