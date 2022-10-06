«Бегите из Крыма»: Стрелков о «фейерверке» на Крымском мосту

Стрелков (Гиркин) обвиняет Киев в подрыве Крымского моста. Он считает, что таким способом украинцы поздравили с юбилеем президента РФ Владимира Путина.

"Лучшее поздравление Владимиру Владимировичу на юбилей произвели уважаемые киевские партнеры. Праздничный фейерверк снес целую секцию (уже пишут, что две) автомобильного моста и повредил мост железнодорожный. Естественно, Крымский мост…", - написал он.

Он напомнил, что более месяца назад призывал граждан России бежать из Крыма: "В конце августа я в Крыму при свидетелях ответил: "У вас есть месяца полтора, чтобы вывезти семью, а потом укры взорвут Крымский мост". Ну, сам того не ожидая, попал с точностью до недели".