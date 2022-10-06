Китай ответил на предложение Маска по Тайваню

Китай продолжит добиваться мирного воссоединения с островом и будет придерживаться принципа «одна страна – две системы» по вопросу Тайваня. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на заявление Илона Маска о возможности изменения статуса острова, пишут российские СМИ.

Ранее в интервью газете Financial Times предприниматель предложил сделать Тайвань специальным административным округом Китая по примеру Гонконга и Макао. Он уверен, что конфликт из-за острова неизбежен и дорого обойдется всему миру.

"Проблема Тайваня относится к внутриполитическим вопросам нашей страны. Мы продолжим твердо придерживаться основополагающей политики мирного объединения в соответствии с принципом "одна страна – две системы", - сказала в ответ дипломат Мао Нин. Она добавила, что позиция Китая по Тайваню остается неизменной, Пекин продолжит «твердо сдерживать попытки вмешательства внешних сил, решительно защищать суверенитет и территориальную целостность Китая».