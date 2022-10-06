Контрнаступление Вооруженных сил Украины породило среди западных экспертов надежду об окончании войны до конца этого года. Об этом пишет в своем материале The Times.

Журналисты ссылаются на слова британского высокопоставленного чиновника, который предполагает, что "ВСУ оттеснят оккупантов на границы 23 февраля уже к Рождеству". Однако он отметил, что произойдет это лишь в том случае, если контрнаступление будет продолжаться такими же темпами.

Такое же мнение высказал бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес. "Исходя из всего того, что мы видим, есть ощущение коллапса, по крайней мере на Донбассе, и я верю, что до конца года россияне будут вытеснены за линию 23 февраля. Это армия, потерпевшая поражение", - приводят слова Ходжеса украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что США советуют Украине освободить юг страны до зимы. У Зеленского заявили, что закончить войну с РФ до конца года практически нереально.