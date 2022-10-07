Все больше россиян просят убежище в Финляндии

В Финляндии резко выросло число заявлений о предоставлении убежища, поданных гражданами России. Об этом заявила миграционная служба страны, пишут российские СМИ.

Ведомство сообщило, что раньше россияне подавали 200-500 заявлений в год. За две недели после объявления частичной мобилизации в России миграционная служба уже получила более 300 заявлений от граждан РФ, а всего с начала года было подано 724 таких заявлений.

Однако многим просителям будет отказано, так как, согласно законодательству Финляндии, «воинская обязанность или мобилизация не являются прямым основанием для предоставления убежища». Миграционная служба подчеркнула, что каждое подобное заявление сотрудники службы рассматривают в индивидуальном порядке.