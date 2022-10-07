Запорожская АЭС полностью обесточена

Во время ночных обстрелов была повреждена линия связи с энергосистемой. Из-за этого АЭС оказалась обесточена и перешла на использование дизель-генераторов, сообщил телеканал «Настоящее время».

Украинский "Энергоатом" обвинил в этом российскую сторону и сообщил, что запасов горючего для работы генераторов в таком режиме хватит на десять дней. "Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны", – сообщили в компании.

Представитель "администрации Запорожской области" Владимир Рогов обвинил в обстреле и повреждении линии связи с энергосистемой украинскую сторону.