В Эстонии поздравили Украину с взрывом на Крымском мосту

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу после сообщений о том, что в результате взрыва на Крымском мосту разрушена часть полотна, а движение остановлено, поздравил украинский спецназ.

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией... Положительным моментом является то, что движение остановилось», – сказал Рейнсалу, которого цитирует Delfi.

По его словам, мост имеет символическое значение для России, поскольку соединял материковую часть России и Крымский полуостров, что было особенно важно для сохранения логистической связи.