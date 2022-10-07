Экс-министра финансов Армении решили пустить по миру

Генеральная прокуратура Армении планирует конфисковать 210 единиц недвижимости у бывшего министра финансов страны Гагика Хачатряна и связанных с ним лиц. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства, его цитируют армянские СМИ.

"В рамках механизма конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, у Гагика Хачатряна и связанных с ним 25 лиц конфискации подлежат 210 единиц недвижимого имущества, из них 60 – в Ереване", - говорится в сообщении.

Помимо этого, прокуратура хочет конфисковать 14 транспортных средств, доли в 33 компаниях, а также более чем 40 млрд драмов (почти $98,8 млн – ред.). Семья Гагика Хачатряна оспорит иск о конфискации своего имущества в Калифорнии.

Напомним, бывший министр финансов Армении проходит обвиняемым по делу о присвоении или растрате чужого имущества, соучастии в присвоении или растрате чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупных размерах, а также соучастии в легализации доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах.