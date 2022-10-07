Жителей Азербайджана предупреждают о нестабильной погоде

В воскресенье, 9 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составит ночью 16-18, днем – 22-25 градусов тепла. Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха – 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана днем местами возможны грозовые дожди, прогнозируется туман, умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19, днем 24-28, в горах ночью 4-8, днем 8-13 градусов тепла.

В Национальной службе гидрометеорологии также предупредили, что с утра 9 октября и до второй половины дня 10 октября на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода, местами грозы, дожди. Скорость западного ветра составит 15-20, местами 20-25 м/с. Также ожидается повышение уровня воды в реках.