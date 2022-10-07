Лавров предупредил: терпение России имеет границы

Россия пока сдержанно отвечает на акты экономической агрессии, но её терпение имеет границы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российской газете.

"Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривают с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично", - сказал глава российского МИД.