Стало известно о погибших на Крымском мосту

По предварительным данным, из-за взрыва на Крымском мосту погибли 3 человека. Об этом сообщил Следственный комитет России, пишут российские СМИ.

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи выяснили данные о грузовике и его собственнике. Машина приехала из Краснодара, её собственник проживал в Краснодарском крае. Известно, что недавно он продал грузовик другому человеку. По месту жительства бывшего собственника начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения машины и соответствующая документация.