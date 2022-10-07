Лавров: у Запада не получилось «разорвать» экономику России

Запад не смог и в будущем не сможет «разорвать в клочья» российскую экономику. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российской газете.

"Разорвать российскую экономику в клочья, как это страстно желал еще (экс-президент США Барак – ред.) Обама, не получилось. И не получится. Все то, что хотели спровоцировать у нас, начинает случаться у них дома. В ряде европейских стран наблюдается резкий рост цен, падение доходов, дефицит энергоресурсов. Политологи заговорили о нарастании угрозы социальных взрывов. Привычные блага цивилизации превращаются для европейцев в привилегию. Вот цена, которую рядовые граждане платят за русофобию своих политиков", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия будет укреплять свой экономический и технологический суверенитет, выстраивать альтернативные финансовые и логистические цепочки обслуживания внешнеторговых сделок. "Продолжим укреплять взаимодействие с партнерами в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, которые, как и мы, выступают за равноправное сотрудничество и против политизации торгово-экономических связей", - подвел итог глава российского МИД.