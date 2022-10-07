Сколько денег союзники отправили Украине?

С начала войны в Украине её союзники отправили Украине около $20 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Он также отметил, сколько средств было получено от Международного валютного фонда. "МВФ предоставит Украине дополнительные $1,3 млрд! Это означает, что общее финансирование от Фонда с начала войны составит $2,7 млрд. Полученный транш будет направлен на поддержку нашей обороноспособности, выплаты пенсий и социальных программ, а также для ссылки устойчивости нашей экономики", – написал премьер.

Глава украинского правительства поблагодарил всех, кто помогает Киеву выстоять в войне и выразил надежду, что на следующий год Украина ожидает новую большую программу МВФ, а также финансирование от США, ЕС и других стран G7.