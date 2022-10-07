В Ереване уверены: Армения не подпадет под антироссийские санкции

Министр экономики РА Ваан Керобян уверен, что перед Арменией не стоит риск оказаться под антироссийскими санкциями Запада.

"Армения не является хозяйствующим субъектом, она не присоединилась к санкциям (против России), как и множество других стран", - сказал Керобян, которого цитируют армянские СМИ.

При этом, по словам министра, действующие в Армении компании, в том числе банки, которые сотрудничают с российскими партнерами, могут попасть под вторичные санкции, если их действия будут признаны нарушением требований со стороны США или Европы.

Керобян указал, что Армения на государственном уровне не поощряет рисковые действия частных компаний, однако если такие случаи возникнут, то, естественно, могут быть наложены санкции.

Ранее СМИ сообщали, что базирующаяся в Армении компания Taco LLC – партнер российского ООО «Радиоавтоматика» – включена в обнародованный Минфином США список организаций, подпадающих под антироссийские санкции.