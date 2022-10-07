Собрали иностранцев и чиновников, чтобы оценить потенциал Нафталана

Отдел информации 15:48

Международная научная конференция под названием «Нафталан – источник синергии здоровья и туризма. Новые реалии в регионе» стартовала в Нафталане по инициативе Исполнительной власти города и при совместной организации Государственного агентства по туризму, Министерства здравоохранения. Партнером мероприятия выступила компания PMD Hospitality.

Основная цель проведения международной научной конференции – оценка роли и потенциала Нафталана как центра курортной деятельности и туризма в регионе. В двухдневном мероприятии принимают участие специалисты в области туризма, здравоохранения, санаторно-курортной сферы из Азербайджана, Турции, Латвии, Литвы, Украины, России, Германии, а также представители государственных органов, государственных и общественных организаций. По словам председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева, Нафталан является важным направлением с точки зрения развития как регионального, так и оздоровительного туризма. Он отметил, что в городе ведутся работы по созданию новой инфраструктуры, восстановлению и реконструкции существующей.

Нагиев особо подчеркнул, что для повышения международной конкурентоспособности Нафталана в сфере медицинского туризма важными моментами являются организация дополнительных туристических услуг, увеличение ассортимента курортов. Отметив близость Нафталана к строящемуся в Суговушане туристическому комплексу, Фуад Нагиев сказал, что ведутся проектные работы по развитию туристического коридора Нафталан – Суговушан. Вугар Новрузов, глава Исполнительной власти Нафталана, рассказал о лечебно-туристическом потенциале города, известного в мире своей уникальностью. Новрузов отметил, что местные отели и оздоровительные центры, соответствующие международным стандартам, могут обслуживать более 3 400 человек в день.

Спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов проинформировал о широкомасштабных восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, отметив, что богатый туристический потенциал Карабаха может сыграть важную роль в восстановлении региона. Гусейнов констатировал наличие потенциала для различных видов туризма в Карабахе, и что обеспечение масштабного возвращения граждан, создание базы и социальной инфраструктуры будет играть основополагающую роль в использовании этого потенциала.