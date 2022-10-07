Ученые выяснили, от кого произошли голубоглазые люди

Все голубоглазые люди произошли от одного предка, который жил 6-10 тыс. лет назад, пишет научный журнал General Certificate of Secondary Education.

Согласно исследованиям, голубоглазые люди составляют 8-10% населения Земли. Ученые утверждают, что все они произошли от одного предка, который жил тысячи лет назад. Предполагается, что до этого у всех людей были карие глаза. Однако один человек родился с мутацией, которая сделала его глаза голубыми.

Генетическая мутация, вызывающая голубые глаза, вызвана геном HERC2. Ученые предположили, что ген ОСА2, отвечающий за карий пигмент, мутировал в ген HERC2. И теперь его потомки несут ту же мутацию, что и их предок много лет назад.