В Казахстане девушки назвали Путина «своим президентом». Их проверяет Комитет нацбезопасности

Департамент Комитета национальной безопасности Казахстана проверяет двух девушек из Северо-Казахстанской области, которые назвали президента России Владимира Путина «своим» президентом, пишет КазТАГ.

В социальных сетях появилось видео с двумя девушками, которые утверждали, что им нет 18 лет и они живут в Петропавловске. Они заявили, что Петропавловск – это исконно русские земли, а на вопрос о выборах, за кого бы девушки отдали голос ответили, что за Путина, а не за Токаева.

Также, по словам девушек, их друзья – казахстанцы воюют на стороне России против Украины.

«Данная информация была направлена в ДКНБ по СКО, по подследственности», - сообщили в областном департаменте полиции на запрос издания.