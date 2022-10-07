Токаев стал кандидатом на выборах президента

Центризбирком Казахстана зарегистрировал нынешнего президента страны Касыма-Жомарта Токаева на будущие выборы президента, так как он соответствует всем требованиям кандидата. Об этом сообщил Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман на официальном сайте.

"Установить, что кандидат в президенты Токаев Касым-Жомарт Кемелулы соответствует предъявляемым к нему Конституцией и конституционным законом "О выборах" требованиям. Выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата", – говорится в постановлении.

Известно, что действующий президент Казахстана уплатил взнос в размере 50 минимальных зарплат и предоставил все необходимые документы, которые прошли проверку.

Он стал первым кандидатом, получившим одобрение Центризбиркома. Его кандидатуру выдвинули партии Amanat, НПК, ДПК "Ак жол" и несколько неправительственных организаций.