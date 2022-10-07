В Польше обрадовались подрыву Крымского моста

Депутаты польского сейма рады подрыву Крымского моста. Об этом Мирослава Стаховяк-Ружецкая и Роберт Бедронь заявили в эфире радио Zet.

"В символическом значении это важно, но также и в практическом, потому что мост имеет прежде всего военное значение", – заявила Стаховяк-Ружецкая. Она добавила, что мост использовался российской армией для переброски оружия на фронт.

Её поддержал представитель фракции левых Роберт Бедронь. "Бальзам на сердце... Украинцы уничтожают незаконную российскую инфраструктуру", – сказал он. Депутат также выразил надежду, что такие акции будут продолжаться.