Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и по горному надзору МЧС Азербайджана провело проверку на каменном карьере, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью Xəzri-Y в поселке Гюздек Апшеронского района.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в ходе проверки были выявлены нарушения, которые могли создать угрозу жизни и здоровью людей. Установлено, что камнедробильная машина не имела устройства аварийной остановки, а работа осуществлялась через трос из-за отказа двигателя, перемещающего верхнюю каретку. Также установлено, что места соединений проводов, питающих камнедробилку электроэнергией, не изолированы, провода должным образом не эластичны, а при обслуживании электрооборудования не используются средства индивидуальной защиты. Еще при осмотре участка инспекторами было обнаружено отсутствие опор в конце пути, предназначенного для движения камнедробилки, а также защитного ограждения вокруг распределительной подстанции, расположенной за пределами карьера.

Инспекторы Госагентства провели профилактические беседы с руководством и сотрудниками карьера. Были даны соответствующие рекомендации по устранению выявленных нарушений, связанных с технической безопасностью. О выявленных нарушениях составлен акт и передан предпринимателю для их устранения в короткие сроки.