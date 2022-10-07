Нобелевский лауреат выступает за уничтожение Израиля

Нобелевский лауреат по литературе, 82-летняя французская писательница Анни Эрно, открыто выступает за антисемизм и уничтожение Израиля, пишет немецкий «Фокус».

Журналисты узнали, что она поддерживает движение BDS, цель которого – уничтожение еврейского государства посредством бойкотов и санкций. "Отказ от нормализации отношений с Государством Израиль является моральной обязанностью каждого человека, обладающего совестью", - говорится в письме от 2018 года, которое обладательница Нобелевской премии подписала вместе с другими активистами.

Помимо этого, в 2019 году Эрно вместе со 100 французскими артистами подписала письмо с призывом бойкотировать конкурс песни "Евровидение" в Тель-Авиве. Писательница неоднократно называла Израиль "государством апартеида" и сравнивала его с бывшим режимом апартеида в Южной Африке.