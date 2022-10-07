У Зеленского предположили, кто стоит за взрывом в Крыму

Подрыв Крымского моста могли организовать сами россияне. Такую версию выдвинул советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

По его мнению, взрыв стал результатом борьбы между двумя группировками – "чекистов" (ФСБ) и военных (Министерство обороны и Генеральный штаб РФ).

Как считает Подоляк, взрыв на мосту на руку военным, так как тогда виновной за провалы на фронте будет ФСБ, не обеспечившая безопасность такого стратегического объекта.