У Зеленского предположили, кто стоит за взрывом в Крыму
Подрыв Крымского моста могли организовать сами россияне. Такую версию выдвинул советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
По его мнению, взрыв стал результатом борьбы между двумя группировками – "чекистов" (ФСБ) и военных (Министерство обороны и Генеральный штаб РФ).
Как считает Подоляк, взрыв на мосту на руку военным, так как тогда виновной за провалы на фронте будет ФСБ, не обеспечившая безопасность такого стратегического объекта.
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