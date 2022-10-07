ООН пытается продлить зерновую сделку

ООН работает над расширением и продлением зерновой сделки, в рамках которой вывозится зерно из Украины. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет Reuters.

Он подтвердил, что новые договоренности пока не достигнуты. Сделку хотят продлить на год, так как действующая заканчивается в ноябре 2022 года.

Стефан Дюжаррик добавил, что организация работает над упрощением экспорта российского зерна и удобрений. Для обсуждения этого вопроса заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан через неделю приедут в Москву.