Протестующие вновь вышли на улицы иранских городов

Иран после непродолжительного затишья вновь охватили протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, передает Anadolu.

В Тегеране власти приняли повышенные меры безопасности. На смену уличным протестам в иранскую столицу пришли демонстрации, организованные главным образом на территории университетов и лицеев. Однако 8 октября протестующие вновь вышли на улицы Тегерана.

Протестующие скандировали антиправительственные лозунги. В ответ иранские силовики применили слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

Как видно на кадрах, размещенных в соцсетях, студенты организовали протесты перед кампусом Университета Харезми в городе Кередж в провинции Альборз. В то же время протестную акцию организовывали студенты Университета Зехра.