В Азербайджане Месяц борьбы с раком молочной железы: начались осмотры и просветительские акции

19:09

В рамках Месяца борьбы с раком молочной железы Министерством здравоохранения, Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Национальным центром онкологии (НЦО) и общественным объединением «Региональное развитие» в регионах Азербайджана организованы профилактические осмотры и просветительские акции.

7 октября в Гянджинской городской онкологической больнице под девизом "Пусть все знают, жизнь продолжается" специалисты Национального центра онкологии провели первые профилактические обследования женщин на выявление заболеваний молочной железы. Обследования охватили в общей сложности более 150 человек. На основании результатов обследований лица с риском заболевания были приглашены в Национальный онкологический центр для более глубокого обследования, а пациенты с выявленными другими патологиями были направлены в специализированные медицинские учреждения. Также были проведены профилактические беседы с женщинами, даны консультации на месте.

В продолжение проекта 8 октября в Гянджинской государственной филармонии состоялась научно-практическая конференция на тему "Современное обследование и лечение заболеваний молочной железы". В конференции приняли участие специалисты Министерства здравоохранения, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, Национального центра онкологии, а также около 100 онкологов, гинекологов, урологов и хирургов из Гянджи, Геранбойского, Гёйгёльского, Самухского, Кедабекского, Дашкесанского, Шемкирского, Товузского, Агстафинского, Газахского и Нафталанского районов.