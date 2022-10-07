Украинские войска освобождают Херсон. Все меньше до райцентра!
Военнослужащие Вооруженных сил Украины освободили село Шевченковка Бериславского района Херсонской области, сообщил глава Херсонской военной областной администрации Ярослав Янушевич.
"Благодаря ВСУ над этим населенным пунктом снова реет украинский флаг", - написал Янушевич в телеграм-канале.
По словам Янушевича, власти области начали подготовку деоккупированных населенных пунктов к зиме.
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