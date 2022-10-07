Минздрав наделили новыми полномочиями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ президента Азербайджана от 25 мая 2006 года №413 «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики, структуры министерства и установлении предела численности сотрудников его аппарата». Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

Согласно указу, к «Положению о Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики», утвержденному указом президента Азербайджана от 25 мая 2006 года №413, прилагается пункт 14.3-1 следующего содержания: «14.3-1. являясь распорядителем средств, выделяемых из государственного бюджета, внебюджетных средств, а также доходов от платных услуг, оказываемых подведомственными предприятиями, распределяет финансовые средства, обеспечивает выдачу надбавок к должностным окладам работников, материальной помощи и премий с учетом лимита выделенных средств».