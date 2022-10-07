Литва призвала НАТО открыть свои запасы для Украины
Вооруженные силы Украины могут освободить свои территории с помощью оружия стандартов НАТО, сказал украинским СМИ министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно "все, что мы имеем", не приводя никаких аргументов вроде "мы просто даем "джавелины" и "стингеры" и может еще что-то. Стало понятно, что украинская армия способна и может, используя оружие стандартов НАТО, успешно отвоевать оккупированные территории. Сейчас мы находимся в точке, когда аргументы, которые использовались ранее, больше не актуальны", - подчеркнул он.
Ландсбергис заявил, что страны-союзники не могут объяснять свои отказы в поставках оружия тем, что "оно очень технологически сложное, чтобы обучать и тренировать украинских военных", или то, что оружие может быть "потеряно" или "уничтожено". "Я уже неоднократно об этом говорил и сейчас повторю, что все наши запасы нужно открыть для украинской армии", - отметил литовский министр.