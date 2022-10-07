Глава Генштаба поставил задачи перед азербайджанским спецназом

К.Велиев отметил, что ответные меры, принятые подразделениями азербайджанской армии, в том числе спецназовцами, в целях предотвращения широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении в сентябре этого года высоко ценятся президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

«Начальник Генерального штаба поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению интенсивности учений и занятий, проводимых в целях поддержания высокого уровня тактико-специальной подготовки и профессионализма спецназа, и широкому применению обретенного боевого опыта в предстоящих учениях», - говорится в сообщении военного ведомства.