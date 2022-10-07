Путин дал приказ ФСБ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Полномочия по организации и координации защиты он возложил на ФСБ, пишут российские СМИ.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ «Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации», - сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщениям российских СМИ, грузовик взорвался на Крымском мосту рано утром 8 октября. Взрыв повредил два автомобильных пролета. В результате загорелись семь цистерн из следовавшего за грузовиком железнодорожного состава.