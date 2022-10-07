«При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии. К счастью, обошлось без жертв среди сотрудников и членов семей», - говорится в заявлении дипведомства.

Инцидент нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, отмечают российские дипломаты.

Как сообщила порталу TV8 пресс-секретарь полиции Кишинева Светлана Скрипник, в ночь на 7 октября 40-летний мужчина нанес на ворота дипучреждения надпись в адрес российского президента Владимира Путина, «осквернил ворота посольства самодельными воздушными шарами», запустил фейерверк возле здания и перелез через забор посольства. Его задержали на 72 часа и обвинили в хулиганстве. По данным полиции, мужчина родом из России.