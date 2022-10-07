Гонконг может повредить своей репутации на международной бизнес-арене, если не будет соблюдать санкции против России. Об этом городские власти предупредил Госдепартамент Соединенных Штатов, пишет Voice of America.

Это произошло после того, как местные власти отказались применять санкции против суперяхты "Nord" российского олигарха Алексея Мордашова, которая встала в местном порту.

«Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность деловой среды. Репутация Гонконга как финансового центра зависит от соблюдения международных законов и стандартов», - заявил представитель Госдепартамента США.