Премьер-лига: «Нефтчи» не смог обыграть «Туран-Товуз» ВИДЕО
Сегодня состоялись два матча 9-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Нефтчи» на «Баксель Арене» принимал «Туран-Товуз» и не смог обыграть новичка Премьер-лиги – 0:0.
В другом матче дня «Сабаил» на «ASCO Арене» обыграл «Сумгаит» – 1:0. Единственный гол на 38-й минуте забил Туран Манафов.
Вчера «Зиря» также со счетом 1:0 обыграла «Шамахы».
Завтра состоятся еще два матча 9-го тура: «Габала» – «Карабах» (17:00), «Сабах» – «Кяпяз» (19:30).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 21 очко (7 матчей)
2. «Сабах» - 19 (8)
3. «Нефтчи» - 19 (9)
4. «Зиря» - 16 (9)
5. «Габала» - 15 (8)
6. «Туран-Товуз» - 11 (8)
7. «Сабаил» - 8 (9)
8. «Кяпяз» - 4 (8)
9. «Сумгаит» - 4 (9)
10. «Шамахы» - 2 (9).