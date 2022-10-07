Сегодня состоялись два матча 9-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Нефтчи» на «Баксель Арене» принимал «Туран-Товуз» и не смог обыграть новичка Премьер-лиги – 0:0.

В другом матче дня «Сабаил» на «ASCO Арене» обыграл «Сумгаит» – 1:0. Единственный гол на 38-й минуте забил Туран Манафов.

Вчера «Зиря» также со счетом 1:0 обыграла «Шамахы».

Завтра состоятся еще два матча 9-го тура: «Габала» – «Карабах» (17:00), «Сабах» – «Кяпяз» (19:30).

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 21 очко (7 матчей)

2. «Сабах» - 19 (8)

3. «Нефтчи» - 19 (9)

4. «Зиря» - 16 (9)

5. «Габала» - 15 (8)

6. «Туран-Товуз» - 11 (8)

7. «Сабаил» - 8 (9)

8. «Кяпяз» - 4 (8)

9. «Сумгаит» - 4 (9)

10. «Шамахы» - 2 (9).