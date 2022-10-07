В Европе есть месторождение, способное заменить газ из России

Месторождение с крупным запасом газа на $1 трлн есть в Нидерландах. Сырье оттуда может заменить поставки из России, пишет Bloomberg.

Запасы Гронингенского месторождения являются крупнейшими в Европе и насчитывают около 450 млрд кубометров. Его объема могло бы хватить на замену российского "голубого топлива" уже этой зимой.

С 1963 года оно было основным источником газа для Европы, однако было законсервировано из-за землетрясений, вызванных бурением. Однако энергетический кризис в Евросоюзе может вынудить Нидерланды пойти на радикальный шаг. Кроме того, за пересмотр позиции по месторождению выступают и в ЕС.