Дроны-камикадзе атаковали украинский город

Сегодня днем город Никополь Днепропетровской области был атакован дронами-камикадзе Shahed, сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Отмечается, что в результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственные постройки. Также пострадали линии электропередач. Пострадавших нет.

В то же время воздушное командование "Юг" сообщает, что украинские военные сбили российский беспилотник в районе Одесской области. "Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.