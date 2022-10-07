«Настоящий воин»: Кадыров обрадовался назначению Суровикина командующим «спецоперацией»

«Лично знаком и хорошо знаю Сергея Владимировича уже почти 15 лет. Могу совершенно точно сказать о нем, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего. С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО. Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», - написал глава Чечни в телеграм-канале.

Meduza пишет, что Сергей Суровикин, которому сейчас 55 лет, служил в подразделениях спецназа, в том числе в Афганистане. Во время путча в августе 1991 года 24-летний Суровикин в звании капитана командовал батальоном 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, который пытался прорвать баррикады на пересечении Садового кольца и Нового Арбата. После поражения путчистов Суровикин провел несколько месяцев под стражей, но обвинения в гибели граждан с него в итоге сняли.

Сергей Суровикин участвовал в вооруженном конфликте в Таджикистане и Второй чеченской войне, командовал российскими войсками в Сирии. Группировку российских войск в Сирии Суровикин возглавил в мае 2017 года, в октябре того же года стал командующим Воздушно-космическими силами, а в декабре получил звание Героя России за операцию в Сирии. В августе 2021-го Суровикину присвоили звание генерала армии.