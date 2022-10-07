Турция хочет усадить Запад и Россию за стол переговоров

Турция планирует усадить за один стол переговоров с Россией Соединенные Штаты, Францию, Великобританию и Германию, пишет газета Milliyet.

Анкара начала готовить план переговоров, но он пока не завершен. Его наброски передали в Вашингтон.

Известно, что Соединенные Штаты позитивно отреагировали на эту инициативу и идею плана. Сейчас вопрос лишь в том, можно ли связаться с Россией для такого диалога.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что президент России Владимир Путин хочет добиться новой «большой сделки» с Западом, которая позволит заключить новое соглашение между Россией и западным миром, а также остановить войну в Украине.