Армия Украины все ближе к Донецку

Украинские военные освободили 40 населенных пунктов, которые находятся в Лиманской и Святогорской районах Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина в субботу, 8 октября.

По данным Министерства реинтеграции Украины, в освобожденных населенных пунктах на севере Донецкой области начато восстановление инфраструктуры, проходят стабилизационные мероприятия. При этом продолжается поиск владельцев разрушенных домов.

В украинском Кабмине добавили, что в городах Лиман, Святогорск и поселке Яровая возобновили выплаты пенсий.