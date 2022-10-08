Возможные санкции на российскую горнорудную промышленность со стороны Лондонской биржи металлов сильно ударят по мировой индустрии, пишет Джек Фарчи, обозреватель Bloomberg.

По данным агентства, у России около 9% всех запасов никеля, 5% алюминия и 4% – меди и много процентов алюминия. Обозреватель заявил, что если санкции введут, то они станут проблемой, например, для швейцарской Glencore Plc., у которой есть многолетний контракт с российским «Русалом».

Помимо этого, запрет на поставки сырья из России отрежет ключевых производителей от глобального рынка.

Отмечается, что решение по новым санкциям еще не принято, но обсуждение уже идет.