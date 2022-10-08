Санкции против горнодобывающих компаний России угрожают миру Bloomberg
Возможные санкции на российскую горнорудную промышленность со стороны Лондонской биржи металлов сильно ударят по мировой индустрии, пишет Джек Фарчи, обозреватель Bloomberg.
По данным агентства, у России около 9% всех запасов никеля, 5% алюминия и 4% – меди и много процентов алюминия. Обозреватель заявил, что если санкции введут, то они станут проблемой, например, для швейцарской Glencore Plc., у которой есть многолетний контракт с российским «Русалом».
Помимо этого, запрет на поставки сырья из России отрежет ключевых производителей от глобального рынка.
Отмечается, что решение по новым санкциям еще не принято, но обсуждение уже идет.