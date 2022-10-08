В Ираке атаковали военную базу Турции

Военная база Турции, расположенная на севере Ирака 8 октября была атакована тремя реактивными снарядами, сообщает Shafak News.

Как сообщил представитель местного управления безопасности, по базе Зликан, расположенной в районе Башика северо-восточнее города Мосул, было выпущено три ракеты. Две из них упали в непосредственной близости от лагеря турецких сил, третья – у подножия прилегающей к базе горы.

Иракские силы безопасности приступили к поискам преступников и места, где была расположена пусковая установка.

Зликан, как и еще одна турецкая база вблизи населенного пункта Эль-Амадия в 15 км от границы с Турцией, периодически становятся целью различного рода атак. Нередко жертвами таких нападений становятся турецкие военнослужащие.