Зеленский назвал самое сложное направление на фронте

На Бахмутском направлении идут очень жесткие бои, украинские военные держат позиции, сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"За эти сутки продолжилось движение наших военных, Службы безопасности Украины, Нацгвардии и всех, кто участвует в активных действиях – в действиях на востоке, в действиях на юге нашего государства. Мы держим позиции в Донбассе, в частности на Бахмутском направлении, где сейчас очень-очень сложно, очень жесткие бои".