Эрдоган об инфляции в Турции

Инфляция является самой большой проблемой на пути Турции. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил на открытии ряда объектов в провинции Балыкесир, пишет Anadolu.

По его мнению, инфляция является главной угрозой для будущего Турции. «Правительство ведет борьбу с резкими перепадами цен и нацелено на индексацию доходов населения в соответствии с уровнем инфляции», - сказал турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что новый период развития страны совпал по времени с серьезными катаклизмами на мировой арене. «Политический и экономический баланс в мире в корне меняется. Повсеместно растут экономические и социальные проблемы, связанные с последствиями пандемии, конфликтов и войн. Налицо масштабные изменения глобального уровня, и Турция также не может избежать последствий», - заявил президент.