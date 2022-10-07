Американцы заявили о «прорыве» на переговорах Ливана и Израиля

За минувшие выходные произошел прорыв на переговорах по вопросу демаркации морских границ между Ливаном и Израилем, сообщил вечером в субботу, 8 октября, источник в правительстве США израильскому изданию Walla.

По его словам, стороны обменялись несколькими черновиками соглашения в попытке преодолеть существующий зазор в их позициях. При этом новостная служба израильского 12 телеканала отмечает, что администрация США оказывает давление на Ливан, чтобы тот отказался как минимум от части внесенных им в последний момент корректив.

Несмотря на то, что переговоры сдвинулись с мертвой точки, в израильских силовых структурах готовятся к возможной эскалации на севере, отмечают «Детали».

Там дали разрешение добывающей компании на продолжение работ в районе месторождения Кариш, которое оспаривает Ливан. Израильские силовые структуры опасаются, что «Хезболла» может попытаться устроить провокацию, например, запустить беспилотник в сторону газовой платформы, направить к ней боевой катер или спровоцировать инцидент на сухопутной границе между странами, что способно привести как к однодневной эскалации, так и полномасштабной войне между Ливаном и Израилем. В этой связи Армия обороны Израиля усилит воздушное и морское патрулирование в районе месторождения и изменит дислокацию сил вдоль сухопутной границы. Кроме того, на севере Израиля широко развернута система ПВО.

Израиль дал понять Бейруту, что добыча газа будет осуществляться любой ценой, даже если в итоге соглашение с Ливаном не будет подписано, отмечают израильские СМИ.