Германия объявила о новых поставках оружия для Украины

Германия объявила о дополнительных поставках оружия Украине. В частности, Берлин обещает отправить ВСУ танки из Греции и Словакии, передает CNN.

О дополнительном пакете военной помощи для Украины объявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск. Она пообещала, что Украина получит систему ПВО IRIS-T и в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии.

Кроме того, Ламбрехт отметила, что странам НАТО необходимо работать над укреплением своей обороны. Министр добавила, что перед лицом возросшей угрозы безопасности Германия также создаст новую бронетанковую пехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.