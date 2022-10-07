Германия: Россия угрожает Литве

Угрозы России по отношению к Литве нужно воспринимать серьезно и нужно быть готовыми реагировать на них. Это заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время посещения военной базы НАТО в литовской Рукле, пишет Deutsche Welle.

"Неизвестно, как далеко зайдет гигантомания (президента РФ Владимира – ред.) Путина. Мы (Германия – ред.) взяли на себя обязательство защищать безопасность Литвы, и именно это мы и будем делать", - сказала она.

Главу немецкого военного ведомства поблагодарил литовский коллега Арвидас Анушаускас. Он выразил Германии признательность за защиту его страны. Министр обороны Литвы призвал союзников по НАТО оставаться в режиме повышенной готовности. "Нам нужно начинать думать так, как будто мы сами находимся в состоянии войны, хотя наши государства и не ведут войну", - подчеркнул он. Арвидас Анушаускас уверен, исходящая от России угроза, является "непосредственной и долгосрочной".